De opmerkelijke tactische evolutie van KV Kortrijk

De competitie, amper negen speeldagen ver, is voor KV Kortrijk toch al wel een rollercoaster geweest. Beginnen met verlies tegen Waasland-Beveren, maar wel winnen van Gent. Wat een start van een goede periode was, waarna er een 1 op 9 volgde, maar ook een zege in Mechelen.

Dit alles ging ook gepaard met heel wat tactische wijzigingen sinds de voorbereiding. Timothy Derijck legt uit. "We hebben een moeilijk moment gehad met onze eerste spits die vertrok. Dan kwam het erop aan om bepaalde andere accenten te leggen. We hebben al een 3-5-2, 4-3-3 en 4-4-2 gespeeld."

Vreemd hoe het soms kan lopen, want dat hadden ze bij Kortrijk niet kunnen voorzien. "Vorig seizoen speelden we 4-4-2 en hebben we in de tweede ronde bijna geen enkele match verloren. Als het nieuwe seizoen dan begint, denk je daarop verder te gaan. Er zijn dan een paar belangrijke spelers uitgevallen, zoals Kristof D'haene en Michiel Jonckheere."

Nog voor de eerste competitematch moest er dus bijgestuurd worden en dat gebeurde dan ook. "We gingen dan een 4-3-3 spelen tegen Waasland-Beveren. We hadden weinig tijd om dat in te oefenen. In een 3-5-2 zijn we een wedstrijd gaan winnen bij Gent. Dan wil je dat toch even aanzien en kijken hoe dat gaat evolueren."

Het bleek met deze spelersgroep toch ook niet iets voor de lange termijn. "Ik vond dat we dan iets misten in balbezit. Iemand als Gilles Dewaele heeft zowel rechtsback als rechtsvoor gespeeld. We hebben veel gewisseld. " Met al deze omschakelingen, al dan niet gewild, heeft Kortrijk zich toch al stevig in het midden genesteld en moet het niet achterom kijken.

"Het is zeker zo dat we nog beter voetbal willen brengen, maar we hebben veertien punten en hebben al viermaal de nul gehouden", besluit Timothy Derijck.