De Condé had het héél moeilijk om Maehle een transfer te weigeren: "Ik besef heel goed dat het een opportuniteit was voor hem"

Joakim Maehle was klaar om naar Olympique Marseille te vertrekken, maar vlak voor het sluiten van de transfermarkt liet KRC Genk hem weten dat de overgang niet zou doorgaan. "Maar zijn ontgoocheling is inmiddels verleden tijd", aldus Dimitri De Condé.

Joakim Maehle was kwaad, héél kwaad. De 23-jarige flankverdediger ventileerde zijn ongenoegen langs alle mogelijke kanalen. “Ik besef maar al te goed dat een transfer naar Olympique Marseille een mooie opportuniteit was voor hem.”

“Maar de timing zat niet juist”, legt Dimitri De Condé de situatie uit in Het Laatste Nieuws. “Ik hoorde aan de telefoon dat Joakim kwaad was. Het is heel heftig geweest en dat maakte het ook voor mij moeilijk.”

Marseille deed een bod van zo’n tien miljoen euro met doorverkooppercentage en bonussen. “Ze denken daar wellicht dat wij ons soepeler hadden moeten opstellen. Het bod was aantrekkelijk en zeker in coronatijden hadden veel clubs toegehapt.”

“Maar Genk is niet de eerste de beste club”, gaat de sportief directeur onverstoord verder. “Dat mogen we nu ook een keer zeggen. Alles moet kloppen en dat was voor ons niet het geval. Of er ondertussen afspraken zijn gemaakt. Er is niets concreet.”

De Condé is er zeker van dat Maehle zich de komende maanden voor de volle honderd procent zal inzetten. “Het blijft een geweldige gast. Hij heeft een transfer verdiend. En die zal er ook komen. Hij is simpelweg te goed om bij Genk te blijven.”