Analyse Nieuwkomers Anderlecht vertonen lancunes in hun spel die wel eens problematisch kunnen blijken

Vincent Kompany moest zondag noodgedwongen zijn twee deadline day-aankopen op het veld zetten. Matt Miazga en Josh Cullen moeten Anderlecht meer stabiliteit geven. Maar op basis van hun eerste optreden is het afwachten of ze daartoe in staat zijn.

In het geval van Cullen zijn er wel verzachtende omstandigheden. De Ierse middenvelder had amper een paar dagen kunnen meetrainen. Maar toch werd tegen OHL al duidelijk dat hij technisch niet op hetzelfde niveau van Adrien Trebel zit, de man die hij moet vervangen. Cullen toonde zich traag in zijn opbouw en niet veel echt aanspeelbaar. Miazga heeft dan wel de fysieke eigenschappen van een verdediger: groot en sterk. Hij communiceert ook heel veel. Maar hij liet zich een paar keer op snelheid pakken en als hij op de eerste meters geklopt wordt, lijkt hij ook niet in staat om een speler terug te halen. Voetballend was hij ook niet de beste. Geen uitvoetballende verdediger Daarom liet Kompany tegen OHL Marco Kana inzakken om de bal te komen ophalen. Daardoor is er natuurlijk wel weer een aanspeelpunt minder op het middenveld en dat maakt het voor de tegenstander weer makkelijker om druk te zetten. Momenteel durven we niet zeggen of de twee echte aanwinsten gaan blijken te zijn. Walter Baseggio maakte vandaag bij ons ook al de opmerking dat Cullen nooit Trebel zal kunnen vervangen. Het gebrek aan voetballend vermogen is vooral verontrustend omdat Kompany zijn visie vanuit dat principe opbouwt. Zonder opbouwende verdedigers en een middenvelder die je moet opofferen om heel laag terug te zakken, wordt dat wel heel moeilijk. Daarbij komt dat het ook vooraan niet super loopt. Begin er maar eens aan...