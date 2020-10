Kevin Muscat staat dichtbij uitgang: "Maar vooral bestuur moet in de spiegel kijken"

Kevin Muscat zou wel eens zijn laatste dagen als trainer van STVV er hebben opzitten. Bij STVV werd er een crisisberaad gehouden en daarin werd de positie van de trainer zeker besproken.

Of het ontslag van Muscat de juiste optie is, dat wil journalist Stef Wijnants tegenover Sporza niet gezegd hebben. Maar met 1 op 15 heeft Muscat niet de beste papieren. Bij STVV loopt het al enkele weken niet lekker.

"Er zat niks in die groep. Geen structuur, geen leiderschap, geen afspraken tussen spelers. Het geklungel in de defensie deed pijn aan de ogen."

Bijna niemand van de 25 transfers betekent een meerwaarde.

Maar of dat alleen de schuld is van Muscat? Neen. Ook het bestuur moet in de spiegel kijken.

"Ik moet helaas weer op diezelfde nagel kloppen, dat er te weinig kwaliteit in alle geledingen is. De Japanse bazen moeten in eigen boezem kijken, want met welk spelersmateriaal op het hoogste niveau hebben ze de trainer opgezadeld?"

"Ik zeg nu al 1,5 jaar dat deze kern niet eersteklassewaardig is. Bijna niemand van de 25 transfers betekent een meerwaarde. Als de coach dan ook nog eens een oudgediende als Teixeira afserveert en andere spelers hun vertrouwen ontneemt, dan krijg je dus het debacle en zit je met beide voeten in de degradatie."

Wijnants ziet STVV zo stilaan veranderen in een trainerskerkhof. "Of Kevin Muscat nog lang trainer zal zijn, weet enkel CEO Tateishi, maar als de Australiër straks opnieuw naar huis mag reizen heeft Tateishi na Brys, Hayen, Kostic en Muscat een 5e trainer nodig in dik 10 maanden. Dan mag je jezelf als beslissingsnemer toch best in vraag stellen?"