Vandenhaute spreekt over het stadiondossier van Anderlecht: "Eerst bewijzen dat we een betere infrastructuur verdienen"

Marc Coucke riep bij de overname van RSC Anderlecht van de daken dat een nieuw stadion één van de absolute prioriteiten was. Ondertussen zijn we enkele jaren verder en moet er een financiële put gevuld worden. Toch ligt het stadiondossier nog steeds op het bureau van Wouter Vandenhaute.

Marc Coucke heeft inmiddels een stap opzij gezet. De excentrieke zakenman is nog steeds de eigenaar van RSC Anderlecht, maar de dagelijkse leiding is in handen van Karel Van Eetvelt en Wouter Vandenhaute.

De Belgische recordkampioen zit dan wel in een dipje, maar de ambitie is nog steeds om opnieuw dé referentie te worden in België. En daar hoort onvermijdelijk een nieuw stadion bij.

"De eerstkomende vijf jaar is dat geen issue", geeft Vandenhaute toe in Het Laatste Nieuws. "Het Lotto Park en het oefencomplex in Neerpede zijn oké. Toch blijven we in alle stilte aan die dossiers werken."

Een nieuw stadion is de eerstkomende vijf jaar geen issue. Het Lotto Park en het oefencomplex in Neerpede zijn oké

De sportieve en financiële heropbouw - al gaat dat hand in hand - krijgt logischerwijs de prioriteit. "Als club moeten we eerst en vooral bewijzen dat we een betere infrastructuur verdienen. Maar we zijn ermee bezig."