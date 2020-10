Pro League verstrengt de regels omtrent toeschouwers, maar publiek blijft welkom

Vorig weekend waren er nog geen aanpassingen, maar vanaf volgend weeekend worden de regels verstrengd.

Aangezien de regering de coronamaatregelen heeft verstrengd, moet de Pro League volgen. Na overleg tussen beide is er besloten dat clubs nog wel fans mogen toelaten, maar minder.

Voordien waren er in het stadion per compartiment maximaal 400 personen toegelaten, vanaf nu zullen dat er nog 200 zijn.

Iedereen hoort nog steeds in bubbels te blijven van vier en per bubbel moet er 1,5 meter afstand zijn. Drank en eten wordt niet meer aangeboden, gezien de sluiting van de horeca. Ook roken is niet toegestaan.