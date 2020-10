"Probleem is dat we Antwerp heten" en "Beerschot is Beerschot, maar eerst donderdag nog"

Ook op bezoek bij Zulte Waregem pakte Antwerp opnieuw de volle buit. En zo zijn ze na een moeilijke competitiestart helemaal gelanceerd bij The Great Old. En net nu komt Beerschot over de vloer ...

"13 op 15 is natuurlijk goed om de match tegen Beerschot aan te vatten", aldus Ivan Leko na de 1-3 zege bij Zulte Waregem.

Beerschot is beerschot, maar donderdag is er nog een belangrijke match

"Ons probleem is dat we Antwerp heten. In het begin van het seizoen waren we niet klaar en werd er wel al over de titel gesproken. Nu zijn we beter en doen we ook structureel en qua discipline mooie dingen. Er was veel blabla, maar we moeten het wel doen op het veld."

Leko wilde ook nog niet té ver gaan kijken: "We willen tonen dat we tegen iedereen kunnen spelen en een resultaat neer kunnen zetten. Beerschot is Beerschot, maar eerst is er donderdag nog een belangrijke match. En door al het coronagedoe is het nog wachten om te zien wie er zal kunnen spelen."