Supporters AA Gent zijn bijzonder cynisch na nieuwe blunder: "Misschien hopen op wat clubliefde bij UEFA?" en "Onmiddellijk C4 geven!"

KAA Gent neemt het donderdag op tegen Slovan Liberec in de Europa League. En dat zal het moeten doen met Davy Roef in doel. Door ... een blunder bij het maken van de Europese selecties.

Sinan Bolat was drie wedstrijden geschorst in Europa en dus werd hij in de voorrondes van de Champions League niet opgenomen in de selectie van KAA Gent.

En daar schort nu het schoentje, want doordat hij niet in de Europese selectie stond, is hij ook nog niet van zijn schorsingsdagen af.

Drie matchen geschorst

De goalie zal dus de eerste drie groepswedstrijden missen, want de UEFA zal geen clementie tonen voor de zaak. Hij reist dan ook meer dan waarschijnlijk niet af naar Tsjechië voor de match tegen Liberec.

Diverse supporters van Gent - die eerder al lijnrecht tegenover het bestuur stonden in de zaak rondom de compensatieregelingen voor abonnees - reageren op de sociale media bijzonder cynisch op de zaak.