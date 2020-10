Zorgen voor Ivan Leko: Antwerp zonder enkele positieve coronagevallen vliegtuig op naar Bulgarije

Antwerp speelt donderdag een belangrijk duel op bezoek bij Ludogorets in de Europa League. En dat zal The Great Old zonder een paar spelers moeten doen.

Zowel Jordan Lukaku als Abdoulaye Seck hebben opnieuw positief getest op het coronavirus. Zij reizen dus niet af naar Bulgarije. Positieve gevallen Ook assistenten Cossey en Still trekken niet mee naar Ludogorets. Dat heeft Het Laatste Nieuws alvast bekend gemaakt. Antwerp maakt zijn debuut in de poules van de Europa League, maar zal dat dus zonder de twee verdedigers moeten doen.

