Geen Mbokani en ook geen zuiver alternatief: de moeilijke puzzel voor Ivan Leko in Bulgarije, zónder zijn assistenten

Antwerp is naar Bulgarije afgezakt met enkele zorgen. Zo moet Ivan Leko het zonder enkele van zijn vaste assistenten doen én heeft hij geen diepe spits ter beschikking.

Royal Antwerp FC moet het tegen Ludogorets zonder assistenten Ed Still en Rudi Cossey doen. Ook Seck en Lukaku (covid-19) zijn in België gebleven, net zoals aanvaller Bruny Nsimba (geblesseerd).

Hij was nochtans de enige diepe spits, en dus het meest logische alternatief om de geschorste Dieumerci Mbokani te vervangen. Het zal dus van andere offensief ingestelde spelers moeten komen, want op nieuwkomer Guy Mbenza, ook centrumspits, wordt niet gerekend in Europa.

Deze 18 namen vertrekken morgen naar Bulgarije voor onze eerste wedstrijd van de @EuropaLeague groepsfase! 🇧🇬 #RAFC pic.twitter.com/dYa1VIb2FA — Royal Antwerp FC (@official_rafc) October 20, 2020

Ivan Leko zal dus moeten improviseren in zijn voorhoede. De pas gerekruteerde Benavente en Ampomah komen het meest in aanmerking om de leegte voorin in te vullen. Misschien iets verder gezocht, maar wel een even stevige bonk als Mbokani: centrale middenvelder Franck Boya.