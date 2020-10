Lommel SK neemt afscheid van Ronny Van Geneugden

Lommel SK heeft afscheid genomen van Ronny Van Geneugden. Hij was sinds juni 2019 Sportief Directeur bij de club, maar in onderling overleg hebben ze besloten om uit elkaar te gaan.

Er staat een reactie van Van Geneugden te lezen op de officiële website van de club. "De identiteit van groen en wit is in en rond het stadion terug te vinden en ik ben trots dat ik deel mocht uitmaken van de groep mensen die hier mee voor gezorgd hebben. Ik ben ervan overtuigd dat de hoogdagen zullen terugkeren", aldus Van Geneugden.