Philippe Montanier over de Rangers: "Op basis van de statistieken gaan we tegen één van de beste teams van Europa spelen"

Standard zal het donderdagavond in de openingswedstrijd van de Europa League opnemen tegen de Rangers. Philippe Montanier, de trainer van Standard, is op zijn hoede voor de Schotse topclub.

Bij Standard hebben enkele spelers positief getest op het coronavirus, maar ze zijn klaar om het tegen de Rangers op te nemen. "We hebben een moeilijke groep. We moeten thuis winnen. Wat de statistieken betreft, gaan we het opnemen tegen een van de beste ploegen van Europa. Steven Gerrard doet het heel goed bij de club. Onze tegenstander is snel, technisch en ze vallen samen aan, dus we zullen op onze hoede moeten zijn", vertelde Montanier op de persconferentie.

"Club Brugge zette een mooie prestatie neer in de Champions League. We deden het zaterdagavond goed tegen hen, maar we zullen tegen de Rangers ons niveau nog moeten verhogen. We zijn op onze hoede, maar we hebben vertrouwen door onze laatste prestaties," aldus de trainer van Standard.

Philippe Montanier kwam daarna nog met goed nieuws, want Selim Amallah en Jackson Muleka zijn allebei klaar om in actie te komen donderdag.