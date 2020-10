Ex-ploegmaats Kompany en Vanderhaeghe tegenover elkaar: "Leuk tegen die mannen met grijs haar en een buikje"

Vincent Kompany staat vrijdag voor de eerste keer als coach rechtstreeks tegen een ex-ploegmaat van hem. Al wees hij er ons wel op dat hij ook met Philippe Clement in de kleedkamer zat bij de Rode Duivels. Maar met Yves Vanderhaeghe deelde hij wel drie jaar lief en leed.

Vanderhaeghe en Kompany waren van 2003 tot 2006 ploegmaats bij paars-wit. Vanderhaeghe is intussen al 13 jaar trainer, terwijl de 34-jarige Kompany nog maar net begonnen is. The Prince moest dan ook glimlachen toen we hem vroegen hoe hij naar die eerste confrontatie met een ex-ploegmaat uitkeek.

"Ik vind het nog steeds raar. Het is nieuw voor mij hé", lachte hij. "Ik heb met die mannen de kleedkamer gedeeld en nu zijn ze coaches met al grijs haar en een beginnend buikje. (grijnst) Ik ben daar wel nog niet."

Roepen en brullen

Maar over Vanderhaeghe als coach heeft enkel lovende woorden. "Yves heeft een betrouwbaar parcours in België afgelegd in een competitie die voor coaches niet makkelijk is. Hij is eigenlijk dezelfde als coach als toen hij nog speler was."

Daarmee bedoelt Kompany dat Vanderhaeghe karakter heel belangrijk vindt. Anderlecht verloor vorig jaar trouwens met 4-2 in Kortrijk. "In de eerste helft waren we veel beter dan Kortrijk, maar dan is Yves beginnen roepen en brullen en is de ploeg voor hem beginnen spelen. Dat is zijn sterkte. Zo was hij ook als speler."