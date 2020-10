Kompany nuanceert uitspraken van zondag: "Ik was kwaad, razend zelfs"

Vincent Kompany was zondagavond bikkelhard voor zichzelf: "Ik had meer moeten doen", zei hij over zijn taak als trainer. Een paar dagen later heeft hij dat laten bezinken en kadert hij die uitspraak.

Kompany gaf de indruk dat hij er zelf moedeloos van werd, maar zo zit het niet in elkaar. "Ik was kwaad, razend zelfs", zegt hij nu. "Ik leg de lat altijd heel hoog voor mezelf. Maar moedeloos? Ik ben naar huis gegaan, naar vrouw en kinderen en de volgende dag ben ik weer keihard beginnen werken. Ik trek lessen uit zulke momenten. Ik ben ook niet hard voor mezelf geweest, ik was eerlijk tegenover mezelf en alle mensen die Anderlecht in het hart dragen."

Er werden vraagtekens geplaatst bij zijn vervangingen en de tactiek. "(lacht) Bij wissels is het altijd zo dat diegene die wint, gelijk heeft gehad. Elke wissel zal meningen naar boven brengen, maar de waarheid ligt op het veld. Ik heb in die omstandigheden gedaan wat me het beste leek voor de ploeg."

Het enige wat me kan verzwakken is als ik me zou laten leiden door wat iedereen zegt

De vraag kwam of hij zichzelf met zijn uitlatingen niet in een zwaktepositie gemanoeuvreerd heeft ten opzichte van het bestuur. Wouter Vandenhaute gaf ook al aan dat hij geen aandeelhouder wordt. "Dat laatste is voor mij de logische beslissing. Ik wou duidelijk zijn tegenover iedereen. Het enige wat me kan verzwakken is als ik me zou laten leiden door wat iedereen zegt. Maar zo zit ik niet in elkaar. Ik neem mijn beslissingen en sta daar achter. Iets anders zou tegen mijn persoonlijkheid zijn."

Maar waren de spelers zich ook bewust van hun verantwoordelijkheid? "Dat is het allereerste wat ze zeiden: dat zij verantwoordelijk zijn. Ik wou hen ook niet uit de wind zetten, dat is niet mijn rol. Maar als ze alles geven op het veld ga ik de laatste zijn om hen voor de leeuwen te gooien. Pas op, ik ben snoeihard naar mijn ploeg toe. Ik ben rechtuit, maar ik zal nooit persoonlijk iemand aanvallen."