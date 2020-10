Club Brugge en Charles De Ketelaere, een succesverhaal dat nog lang niet aan het laatste hoofdstuk toe is

Een dikke maand na het losbarsten van de coronacrisis in België deed Club Brugge een gouden zet voor de toekomst. Blauw-zwart bond Charles De Ketelaere langer aan de club en afgelopen dinsdag liet hij nog maar eens zijn potentieel zien.

Een gouden zet van blauw-zwart, want dinsdag heeft Europa opnieuw kennis kunnen maken met Charles De Ketelaere, die zijn eerste volledige 90 minuten in de Champions League afwerkte. En hoe!?

Het zal zijn marktwaarde alleen maar ten goede komen. Maar een vertrek zal nog niet voor meteen zijn. Voor de contractverlenging in april was er ook al concrete interesse in De Ketelaere. Niet van de minste clubs, want Napoli en Borussia Dortmund volgden hem op de voet (dat kon u hier lezen). Niet veel later volgde een contractverlengingen van 2022 tot 2023.

Club kan het zich nu eenmaal permitteren om jonge talenten en gevestigde waarden (zie Vanaken) te houden. En De Ketelaere is nu ook niet meteen het type dat gaat zweven na een glansprestatie. Het succesverhaal tussen Club en speler is nog niet aan een einde toe...