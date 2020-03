Rijtje geïnteresseerden in Charles De Ketelaere blijft groeien: nu ook concrete interesse van Napoli en Dortmund

Wat gaat het snel voor Charles De Ketelaere. In september maakte de middenvelder op 18-jarige leeftijd zijn officiële debuut in de bekermatch met Club Brugge tegen Francs Borains en nu trekken er al Europese topclubs aan zijn mouw.

Absoluut geen kleintjes in Europa. In januari konden we u al melden dat Lyon, Fiorentina, Atalanta en Leverkusen zijn prestaties op de voet volgden (dat leest u hier). Nu zijn daar nog twee clubs van een ander kaliber bijgekomen: het Borussia Dortmund van Axel Witsel en Thorgan Hazard en het Napoli van Dries Mertens.

Het gaat om concrete interesse vanwege de toppers in de Bundesliga en de Serie A. Ze volgen hem op de voet en zijn bereid om eventueel een bod uit te brengen bij Club Brugge.

De Ketelaere wordt op handen gedragen door het publiek van Club Brugge, dat hem verkoos tot beste speler van de maand januari. Hij scoorde onlangs zijn eerste competitiegoal en trapte blauw-zwart naar de bekerfinale. De middenvelder ligt nog maar tot 2022 onder contract bij de competitieleider wat de situatie nog interessanter maakt voor buitenlandse clubs.