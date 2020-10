De Belgische voetbalbond komt met een update over de voortgang van de verschillende voetbalcompetities

De crisiscel (KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League) kwam woensdag samen om de voortgang van de verschillende voetbalcompetities te bespreken. Er werden enkele belangrijke beslissingen gevalideerd.

1e Nationale Amateur wordt uitgesteld tot minstens na het weekend van 8 november. Er wordt hier ook werk gemaakt van een nieuw medisch protocol. Verder zal de KBVB in overleg gaan met de clubs van 1ste Nationale Amateur om het vervolg van de competitie te bespreken.

De eerder genomen maatregelen betreffende het vrouwenvoetbal, de jeugdwedstrijden van de Elite en Interprovinciaal worden ook nog eens vermeld. Mogelijk worden de maatregelen vrijdag al opnieuw aangepast na de veiligheidsraad.

Read more about our decisions regarding the national competitions 👇



🇳🇱 - https://t.co/EWGHaTrTHW

🇫🇷 - https://t.co/hwdayNi9Fo pic.twitter.com/LzT8sYVXcG