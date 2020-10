Haroun staat op zijn 35ste voor eerste Europese groepswedstrijd: "We willen in Europa geen figurantenrol vertolken"

Antwerp opent donderdagavond zijn Europees avontuur met een verplaatsing naar Ludogorets. Misschien de minst aantrekkelijke affiche van het zware drieluik waar The Great Old voor staat.

Stamnummer één maakt zich op voor het eerste duel van een erg belangrijk drieluik. Na de trip naar Bulgarije volgt immers de stadsderby tegen Beerschot en de galawedstrijd tegen Tottenham. Aanvoerder Faris Haroun blikt in Het Nieuwsblad vooruit op aankomende duels.

"Persoonlijk heb ik de wedstrijd tegen Tottenham met rood omcirkeld,. Zo'n Europees prestigeduel wilde ik altijd al eens op het veld meemaken. Maar wij willen in Europa geen figurantenrol vertolken hé, Daarom is de match van vanavond de belangrijkste."

Helaas kan Antwerp niet rekenen op zijn fervente aanhang in Bulgarije. Het bezoekersvak blijft door corona leeg. "Dit was een orgelpunt om met onze aanhang te delen. Hier waren we sowieso massaal naartoe getrokken. Helaas heeft Covid-19 de hele maatschappij in zijn greep."