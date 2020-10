Ianis Hagi kijkt uit naar terugkeer naar België: "Standard is een zeer goeie ploeg, ik verwacht een intense partij"

Standard neemt het donderdagavond in zijn eerste groepswedstrijd van de Europa League op tegen Glasgow Rangers. Een mooie affiche die door de namen van Steven Gerrard en Ianis Hagi nog wat extra cachet krijgt.

Vorige zomer werd de zoon van de Roemeense voetballegende Gheorghe nog met de grote trom binnengehaald, maar Ianis kon de verwachtingen in Limburg nooit inlossen. In Schotland gaat het de linkspoot veel beter voor de wind, de youngster bloeit helemaal open onder de vleugels van coach Steven Gerrard.

Hagi legt de twee competities naast elkaar. "De Jupiler Pro League is misschien wel iets meer gebalanceerd dan de Schotse Premier League. Bij de Rangers houden we ervan om te strijden en alles te geven. Een andere mentaliteit dan die ik gekend heb bij Genk."

Net als de Rangers is ook Standard een ploeg van passie en strijd. "De atmosfeer in het stadion is echt ongelooflijk. Donderdagavond zal dat ongetwijfeld anders zijn omdat het stadion niet vol zal zitten, maar ik verwacht een intense partij."

