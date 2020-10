Lukaku zit Mertens op de hielen: dit zijn de beste Belgische schutters in de Champions League

De twee doelpunten van Romelu Lukaku leverden Inter Milaan een punt op tegen Mönchengladbach in de Champions League. De Rode Duivel nadert zo ook op Dries Mertens in de Belgische topschuttersstand in de Champions League.

Deze statistiek gaat over het aantal goals sinds de hervormingen van de Champions League in 1992, anders stonden Paul Van Himst (20 goals) en Luc Nilis (17 goals) ook in deze lijst.

Dries Mertens, de leider (16 goals)

In november 2018 wipte Dries Mertens over Eden Hazard en dit klassement en hij bouwde zijn voorsprong alleen maar uit. Met PSV speelde hij nooit in de Champions League en bij Napoli zit hij aan 16 CL-treffers.

Dit seizoen kan Romelu Lukaku een grote inhaalbeweging doen op Mertens. Napoli speelt Europa League dit seizoen.

De motor van Hazard stokt de laatste jaren in de CL. Zijn laatst goal in het kampioenenbal dateert van november 2017.

De Bruyne is meer passeur dan afmaker en toch zit hij aan 7 goals in de Champions League. In zijn laatste vier campagnes was hij goed voor 11 assists.

Hoewel hij al even gestopt is met voetballen, staat Wesley Sonck in de topschuttersstand op dezelfde hoogte als De Bruyne. Knap van de voormalige aanvaller van Genk en Ajax.