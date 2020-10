Opgelet Antwerp, want 'the Special One' is razend ambitieus: "Twee keer deelgenomen aan de Europa League, twee keer gewonnen"

Terwijl Antwerp zijn Europese campagne op gang trapt op het veld van Ludogorets ontvangt Tottenham het Oostenrijkse LASK Linz in dezelfde poule. Spurs-manager José Mourinho wil maar wat graag zijn derde Europa League op zak steken.

In groep J van de Europa League, de poule van onder meer Royal Antwerp FC, is Tottenham Hotspur de gedoodverfde topfavoriet. Manager José Mourinho is alvast razend ambitieus. "Dit is mijn derde keer in de Europa League. Eerst met Porto, daarna met Manchester United. Twee keer wonnen we het toernooi. Een leuk statistiekje, niet? Ik ben nog nooit uitgeschakeld."

Met Porto, toen nog de UEFA Cup, klaarde hij de klus in 2003 en met Man United in 2017. De Special One is nog geen haar veranderd. Vanavond nemen de Spurs het op tegen LASK Linz en volgende week komen ze op bezoek in het Bosuilstadion. Voor Tottenham zou de trofee meer dan welkom zijn, want het is al van de League Cup in 2008 geleden dat ze nog eens iets in de prijzenkast mochten zetten...