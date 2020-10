Mboyo na vermijdbare goals: "Er was nochtans op gehamerd in de theorie"

KV Kortrijk liet zich ringeloren door Anderlecht. Twee vermijdbare doelpunten in de eerste helft en zelf de kansen niet afgemaakt. Ilombé Mboyo zag dat het niet goed was.

Mboyo woog wel, maar het was vooral maatje Ocansey die de kansen miste. "Anderlecht was efficiënt, Kortrijk niet. Wij hadden meer open kansen, maar spijtig genoeg werkten we ze niet af. Als je 0-2 achterkomt, wordt het moeilijk."

En die tegengoals waren toch wel wat knullig. "We geven cadeaus weg", zuchtte Mboyo. "Adam (Jakubech) duwde weg bij de eerste en in de theorie is erop gehamerd dat we moesten volgen. En dan die trap van ver van Tau... We hebben het enkel aan onszelf te wijten. Dit is een proces dat tijd gaat nemen."