Genk moet weer personeel op technische werkloosheid zetten: "Om ontslagen te vermijden"

Bij KRC Genk hebben ze weer moeten ingrijpen in het personeelsbestand. Ze hebben werknemers op technische werkloosheid moeten zetten.

Geen publiek in de Luminus Arena volgende vrijdag tegen Eupen. Maar het is niet het financiële luik dat het bestuur bezighoudt. “Puur sportief is dat een aderlating”, aldus algemeen directeur Erik Gerits in HBvL. “Tegen Charleroi ondervonden we opnieuw dat ook de steun van slechts enkele duizenden supporters het verschil kan maken.”

“Als een thuismatch met gesloten deuren ons gemiddeld 470.000 euro kost, dan is dat voor een match met beperkt publiek ook nog 430.000 tot 440.000 euro. Omdat we er alles aan doen om ontslagen te voorkomen, zien we ons wel verplicht om nu enkele werknemers op (gedeeltelijke) werkloosheid te zetten. Dat zijn mensen, die hoofdzakelijk met de wedstrijdorganisatie bezig zijn.”