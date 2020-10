Donderdag nog getraind, vrijdag zeven spelers besmet: KV Mechelen houdt hart vast voor nieuwe coronatest

Drie clubs zagen zich genoodzaakt om uitstel te vragen voor hun volgende competitiematch. Simpelweg te veel coronagevallen bij Waasland-Beveren, Moeskroen en KV Mechelen. Bij die laatste club houden ze hun hart al vast voor de volgende testronde.

Vrijdag kregen ze bij KV Mechelen erg slecht nieuws te verwerken. Zeven nieuwe spelers geraakten besmet met het coronavirus, waardoor er nu tien in quarantaine moeten verblijven. De groepstrainingen werden gestaakt en het duel tegen KAS Eupen wordt op een ander moment gespeeld.

7 spelers legden positieve coronatest af.



Met nu 10 spelers in quarantaine vraagt de club om de partij #eupkvm uit te stellen.



👉https://t.co/Yi0busFHKo pic.twitter.com/N1hNzBxLgn — KV Mechelen (@kvmechelen) October 23, 2020

"Het is nu bang afwachten. Woensdag zijn we getest en we kregen vrijdag pas de resultaten. Donderdag hebben we dus nog normaal getraind", zuchtte Wouter Vrancken bij Het Laatste Nieuws. De kans dat er donderdag nog anderen besmet zijn geraakt is niet onbestaande.

Het is dus hopen op geen nieuwe besmettingen. Ondertussen onderhouden de spelers die niet besmet zijn hun conditie met een individueel programma.