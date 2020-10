Harde kern Antwerp zet spelersgroep op scherp, De Laet belooft hen: "Alles aan doen zodat jullie ons 'de Ploeg van 't Stad' kunnen noemen"

Elke Antwerpse voetbalfan zit vandaag voor zijn tv. De derby der derby's staat immers op het programma: Antwerp-Beerschot. De harde kern van The Great Old wou gisteren de spelerskern nog eens het belang van die match op het hart drukken. Met honderden stonden ze aan de Bosuil.

Helemaal coronaproof in groepjes van vier verzamelden ze voor het stadion om de spelers toe te spreken. In overleg met de veiligheidsdiensten kwamen de spelers in groep naar beneden en met dranghekken ertussen werd er door de harde kern een speech afgestoken om alle spelers op het hart te drukken alles te geven.

Ritchie De Laet sprak in naam van de spelers: "“Ik heb er, samen met Faris voor gezorgd dat iedereen zeker weet wat er morgen op het spel staat", noteerde GvA. "En we gaan ons zeker 110% geven voor deze badge en voor jullie, die spijtig genoeg thuis moeten zitten. We gaan er alles aan doen opdat jullie ons de komende vier maanden, zoals altijd, de ploeg van ’t Stad kunnen noemen.”