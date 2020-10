Jamie Vardy opnieuw enorm belangrijk: Aanvaller scoort het enige doelpunt in de topper tussen Leicester City en Arsenal

Na een 0 op 6 is Leicester City er opnieuw in geslaagd om een wedstrijd winnend af te sluiten. De Foxes, met Tielemans, Praet en Castagne in de basis, haalden het met 0-1 op het veld van Arsenal.

Er stond deze avond nog een topper op het programma in de Premier League. Leicester City moest op bezoek bij Arsenal. Bij Leicester City kregen de Rode Duivels Tielemans, Praet en Castagne opnieuw een basisplaats. En Leicester City zou het uiteindelijk ook halen, want het werd 0-1 dankzij een doelpunt van Jamie Vardy. De aanvaller zit zo aan 5 doelpunten in 4 wedstrijden dit seizoen. Door deze overwinning staan de Foxes op de vierde plaats in het klassement (12 op 18). Arsenal staat slechts op de tiende plaats (9 op 18).