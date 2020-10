Mental coach Wout Van Aert ziet wat er misloopt in het voetbal: "Het kortetermijnresultaat is koning"

Rudy Heylen, momenteel werkzaam als mental coach van Wout Van Aert, heeft een verleden in het voetbal. Hij werkte zeven jaar voor Club Brugge en twee jaar voor Standard. In het voetbal ziet hij veel werkpunten die moeten aangepakt worden...

Heylen geeft in De Zondag aan wat het grootste probleem is in het voetbalwereldje. "De grote valkuil van het betaald voetbal is: het kortetermijnresultaat is koning. Dat is hét probleem. Je hebt een visie nodig die meer op duurzaamheid is gericht en minder onderhevig is aan resultaatschommelingen", klinkt het.

"Zo niet krijg je angstreacties en noodgreepscenario’s die op lange termijn eerder destabiliserend dan stabiliserend werken. Eigenlijk kan je nooit oordelen binnen de zes weken, omdat elk brein minstens zes weken nodig heeft om een nieuwe structuur te integreren; en dan spreken we nog niet over de tijd die nodig is om die verandering functioneel te maken op hoog niveau. Snelle trainerswissels wijzen vaak op foute beleidskeuzes."