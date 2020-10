De Anderlecht-speler die het meest afzag van Covid-besmetting: "Ik had alle symptomen!"

Peter Zulj stond vrijdagavond weer aan de aftrap bij Anderlecht. Hij moet voor meer body op het middenveld zorgen, maar Covid gooide daarbij roet in het eten de voorbije weken. "Ik heb afgezien", geeft hij toe.

Zulj was de besmette speler die het meest last had van symptomen. "Ik had ze allemaal", knikt hij. "Hoofdpijn, hoesten, koorts... Ik voelde me al niet goed toen ik positief testte, maar het werd enkel erger. Ik ben nu nog geen honderd procent, maar wil dat wel zo snel mogelijk zijn. Ik kon toch al twee weken hard trainen."

Vincent Kompany heeft het geloof in de Oostenrijker trouwens niet verloren. "Ik heb hem altijd gesteund. Het is iemand die vorig seizoen heel veel heeft bijgedragen. Ik heb nooit twijfels gehad over Peter, maar hij was nog niet fit."