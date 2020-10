OHL - Club was boeiend tactisch steekspel: Brys corrigeerde Clement na afloop

Philippe Clement is al twee keer gelauwerd als Trainer van het Jaar en Marc Brys staat er ook wel voor gekend om iets te kunnen neerzetten. Het was dus uitkijken naar welke tactische keuzes beide coaches zouden maken zaterdagavond. Het werd een boeiend steekspel.

Het was ook afstemmen op wat de tegenstander ging doen. "Het is eerst wat kijken hoe de bezetting gaat zijn.", verwoordde Brys de eerste denkoefeningen aan de zijlijn. Philippe Clement van zijn kant had zich vooraf vooral gebogen over de manier van verdedigen van OH Leuven.

"Onze sterkte was dat we uit de mandekking gespeeld hebben. Dat hebben we goed gedaan. Dat was niet evident, met pas één training de dag voordien. We wisten dat ze mandekking gingen spelen. Daarom lieten we Noa Lang ook niet staan op de flank. Noa kreeg een vrije rol. Hij heeft ook de kwaliteiten om dat goed te doen", verklaarde Clement één van zijn keuzes.

Brys wilde toch iets benadrukken. "Een kleine correctie waar Philippe toe: we hebben op twee spelers mandekking gespeeld. De rest stond in zone." Voorts liet Clement zijn ploeg uiteraard wel uitgaan van eigen kracht en op zoek gaan naar doelpunten, waardoor er aan de andere kant ook mogelijkheden lagen voor OHL.

Ondanks de uiteindelijk behaalde zege had Brys graag zijn spelers hier nog iets meer zien mee doen. "De ruimtes waar in kon gevoetbald worden, hebben we niet benut. Bij de rust hebben we ook op de beelden laten zien: daar liggen de ruimtes, speel daar in. Soms zag ik vier mensen naar voren sprinten, terwijl één of twee spelers net moest afhaken om dan de verderzetting te verzorgen."

Een opmerkelijke beslissing van Brys was om in het offensieve compartiment quasi geen frisse kracht in te brengen. Sowah en Mercier stonden de hele match tussen de lijnen. Henry werd pas in de 94ste minuut naar de kant gehaald. "Ik hoed mij er voor om vooraan veel te wisselen, want je weet dat er tegen een aanvallend team als Club op het einde nog kansen en een goal kunnen komen."