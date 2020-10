Weer helemaal opengebloeid onder Ivan Leko: "Wat een seizoen speelt die zeg!"

Een wondermooie goal scoorde Simen Juklerød tegen Beerschot. Niet echt een verrassing te noemen, want de 26-jarige Noor speelt al heel het seizoen op hoog niveau.

In het systeem met drie centrale verdedigers mag Juklerød zich uitleven op de hele flank. En dat ligt hem beter dan het systeem van Laszlo Bölöni. "Hij komt met zijn aanvallende kwaliteiten beter tot zijn recht in dit systeem", meent ook Cisse Severeyns. "Wat een seizoen speelt hij zeg!"

Hij voelt weer vertrouwen en is de eerste optie op die positie. Dat scheelt een pak, want onder Bölöni verdween hij vorig seizoen om de haverklap naar de bank. "Hij heeft toen een dip gehad", zag ook Severeyns. "Maar dit seizoen is er geen twijfel."

Nochtans heeft Antwerp stevig ingekocht en zijn er een paar concurrenten bijgekomen. "Op het moment dat ik de versterkingen zag, dacht ik dat Benavente en Lukaku wel die linkerflank zouden innemen. Lukaku is nu wel nog out, maar waar ga je hem zetten? Op de manier waarop hij nu speelt, krijg je Juklerød toch niet uit de ploeg? Hij scoort ook, wat vorig seizoen ook ontbrak."

Momenteel zit de linksmidden al aan drie goals en één assist, terwijl hij vorig seizoen in 14 matchen slechts één assist liet optekenen.