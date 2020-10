KV Oostende niet op wolkjes na knappe zege: "Daar nog niet over praten" en "Er zit meer kwaliteit in deze groep, was geen goede match"

Het gaat KV Oostende voor de wind dit seizoen. Na tien speeldagen hebben ze al vijftien punten en lieten ze al heel wat goed voetbal zien. Bovendien hebben de Kustboys nog een wedstrijd tegen Waasland-Beveren tegoed en dus kunnen ze stilaan meespelen om de top-8. "Het kan nog beter", klinkt het.

"De top-8? Het is nog te vroeg om daarover te praten", aldus Kevin Vandendriessche na de 3-0 zege tegen Zulte Waregem, met de middenvelder in een glansrol (1 goal, 1 assist). "We hebben nog maar vijftien punten uiteindelijk."

"De weg naar de eventuele play-offs is nog heel erg lang, er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen en er komen lastige wedstrijden aan. We moeten nog niet te ver gaan denken en nog niet met de play-offs bezig zijn."

Er zit meer kwaliteit in dit team

Coach Alexander Blessin bleef dan weer kritisch: "We scoorden op de juiste momenten, maar eigenlijk was dit geen goede wedstrijd van ons. Ik ben blij met de drie punten, maar niet helemaal met de manier waarop."

"We hadden het sneller kunnen en moeten afmaken, er was te weinig beweging en druk op de bal in de tweede helft. Er zit meer kwaliteit in dit team."