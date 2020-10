Thorup nog zeker niet vergeten in Gentse spelerskern: "We missen alles aan hem"

Vanavond keert Jess Thorup terug naar de Ghelamco Arena. De Deen was populair bij de Gentse spelers en dat steken ze niet onder stoelen of banken. Zeker Michael Ngadeu niet...

De Kameroense verdediger is blij om zijn ex-coach terug te zien. "We kennen de kwaliteiten van Jess als trainer en we kennen zijn stijl van voetballen", zegt hij in HLN. "Bovendien kent hij ons ook allemaal van binnen en van buiten. Het wordt moeilijk, maar we gaan er alles aan doen om te winnen, de manier waarop doet er niet toe."

Zoals velen in de Gentse kern had Ngadeu best willen doorgaan met Thorup. "Eerlijk: we missen hem. We missen de boodschappen die hij ons meegaf, we missen zijn manier van voetballen, zijn manier waarop hij wóu dat we speelden... We missen alles aan hem. Maar dat is het verleden. We werken nu met een andere trainer, die we alle kansen moeten geven, met alle mogelijkheden en alle wapens die we hem kunnen aanbieden om zijn werk goed te doen."