Profclubs stevenen af op hallucinant verlies: "150 miljoen euro hebben we berekend"

Het voetbal is één van de sectoren die zwaar getroffen wordt door de coronasituatie. Aangezien ze niet meer voor publiek spelen dalen de inkomsten tot quasi nul bij de meeste clubs. Peter Croonen zei in de Zevende Dag dat er heel wat geld ingepompt is om te overleven.

100 miljoen zouden de 25 profclubs al geïnvesteerd hebben. "En die 100 miljoen is effectief broodnodig om te garanderen dat dit seizoen kan worden uitgespeeld. Over wie wat heeft betaald, kan ik niet in detail treden, maar die 100 miljoen bestaat deels uit extra financiële middelen die zijn ingezet en deels uit leningen die zijn omgezet in kapitaal", zei hij op tv. Achter gesloten deuren voetballen is ook niet meteen rendabel. "Stel dat we een heel seizoen onder deze maatregelen moeten voetballen, dan ramen wij het collectieve verlies op 150 miljoen en dat op een totaal van 320 miljoen", berekende Croonen. "Dat zijn inkomsten die gebonden zijn aan de toeschouwers. Ticketing, consumpties, catering..." "Eigenlijk alle opbrengsten afgezien van de transfers. Bij de grotere clubs lopen die bedragen hoger op dan bij de kleintjes, maar procentueel gezien zijn voor elke club 25 tot 30% van de inkomsten gerelateerd aan de ticketverkoop. Wij zijn zeker niet de enige sector die zwaar getroffen is, maar dit zijn hallucinante cijfers."