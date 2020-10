Spierblessure houdt Yannick Carrasco aan de kant bij Atlético Madrid, ook bij Rode Duivels?

Atlético Madrid hield zaterdag de drie punten thuis tegen Real Betis, maar het slechte nieuws was dat Yannick Carrasco geblesseerd de strijd moest staken.

In de thuismatch tegen Real Betis (2-0) mocht Yannick Carrasco na de rust het veld betreden van Diego Simeone. Een dik halfuur later moest hij alweer geblesseerd naar de kant.

📋 @CarrascoY21 sufre una lesión muscular en el muslo derecho. Pendiente de evolución.



ℹ️ https://t.co/mm1DcpBfPE — Atlético de Madrid (@Atleti) October 26, 2020

De club liet in een communiqué weten dat het om een spierblessure aan het rechterbovenbeen gaat. Hoe lang hij out is gaf de club niet mee. De volgende partij van Atlético staat dinsdag gepland. Het Champions League-duel tegen RB Salzburg zal hij dus aan zich voorbij moeten laten gaan.

Als het om een blessure van meerdere weken gaat komt ook de interlandbreak met de Rode Duivels in het gedrang voor de Belgische flankspeler. Op 11, 15 en 18 november speelt België een vriendschappelijke match en twee duels in de Nations League.