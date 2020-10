Antwerp, Oostende, Leuven, Beerschot vs Gent, Essevee en Post-Europasyndroom

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Antwerp ploeg van't stad

Antwerp is voorlopig de nieuwe leider in de Jupiler Pro League. En daar mag het zijn effciënte aanvallers zeker voor danken.

In een wervelende derby tegen Beerschot hebben ze zich tot ploeg van 't stad gekroond. Of toch minstens tot de terugwedstrijd. Er bruist iets in de Metropool, zoveel is duidelijk.

Nieuwkomers blijven dartelen

Ook Beerschot deed het in die derby overigens prima. Tissoudali wervelde ook, Hernan Losada was ook na de nederlaag groots in het verlies en ook nog steeds terecht trots op zijn spelers.

De Mannekes moeten nu wel OH Leuven naast zich dulden in de subtop van het klassement, want de Leuvenaars wonnen knap van Club Brugge. Met dank aan doelman Romo, maar ook opnieuw aan het loopwerk van Sowah en de vista van Mercier. Lekker om naar te kijken simpelweg.

Kustmentaliteit

STVV redde het vel van zijn coach Muscat en verdient zeker een pluim, maar efficiëntie is hét toverwoord van het weekend toch wel een beetje. Dat zagen we overigens ook in Oostende tegen Zulte Waregem.

De Kustboys legden geen topmatch op de mat, maar met drie kansen en evenveel goals en een clean sheet achteraan hebben ze wel opnieuw een mooie wedstrijd neergezet. En zo doet ook Oostende het veel beter dan verwacht, met dank aan het goede werk van coach Blessing.

FLOP

AA Gent nu echt in vrije val

Een nieuwe coach is niet altijd meteen de oplossing. Dat weten ze bij Gent na het ontslag van Jess Thorup en de korstondige stint van Laszlo Bölöni al langer dan vandaag. Wim De Decker is coach drie, hij ging voor defensieve stabiliteit en minder tegengoals zorgen.

Maar we moeten het herhalen: ook hij is geen wonderdokter. Tegen Liberec en Genk werd zeer goed gespeeld, maar geen punten gepakt. Opnieuw flaters achterin en gemiste kansen voorin: zo lukt het niet. "Het komt goed", klinkt het vanuit de Ghelamco Arena. De tijd dringt, Hoffenheim is alweer op komst.

Essevee ook in vrije val

Een nieuwe coach is niet altijd meteen de oplossing. En dus zweren ze bij Zulte Waregem in alle crisissen steeds voor Francky Dury. En zo is het team al uit heel lastige en netelige posities geraakt het voorbije decennium.

Maar ook hij is geen wonderdokter. Je kan goed spelen, als je drie goals weggeeft op vijf minuten en voorin kansen blijft verkwanselen, dan sta je met 7 op 30 (12 op 60 met ook vorig seizoen erbij) in de rechterkolom. "En daar wil je niet te lang blijven staan", beseft ook Francky Dury.

Post-Europa syndroom

Gent verloor in eigen huis van Genk, Club Brugge liet zich ringeloren bij OH Leuven. Enkel Antwerp kon winnen van de teams die in Europa speelden in de midweek.

Toch was enkel de prestatie van Standard ontluisterend te noemen. Hoe zij mat aan de aftrap kwamen op Stayen was eigenlijk ongezien.