Nachtwerk voor Louwagie & De Witte? Topduo tot laat in Gentse catacomben...

Mits wat meer efficiëntie had het de partij tegen Racing Genk en ex-coach Jess Thorup makkelijk kunnen winnen en toch bleef de ploeg achter met een tiende nederlaag in veertien matchen. Heel wat om over na te kaarten dus, ook bij het leidinggevende duo van KAA Gent.

Opvallend: meer dan twee uur na het laatste fluitsignaal waren Michel Louwagie en Ivan De Witte nog steeds in de catacomben van de Ghelamco Arena. Er was dan ook veel om over na te praten. Gent had niet hoeven te verliezen van Genk, maar kon alweer geen goed resultaat neerzetten.

Met Wim De Decker is het al aan de derde hoofdtrainer toe dit seizoen en ook hij krijgt de zwalpende ploeg maar niet op de rails. Voorzitter De Witte sprak na het ontslag van Bölöni het vertrouwen uit in De Decker en gaf aan dat de club niet meteen naar een nieuwe coach op zoek was. Misschien zijn de voorzitter en Louwagie intussen al van gedacht veranderd... Of wat viel er tot zo laat te bespreken?