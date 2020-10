'RSC Anderlecht ging ver om corona uit de club te houden, met een bizarre regel voor de vrijgezelle spelers van paars-wit'

Bij RSC Anderlecht vielen er de voorbije weken al heel wat positieve coronatests te noteren. En toch deden ze er alles aan om dat tegen te gaan. Daarbij ging paars-wit ver.

Met Bogdan Mykhaylichenko is er opnieuw een positief coronageval op Neerpede. En zo blijft de hele zaak aanslepen bij paars-wit. Nochtans werd er alles aan gedaan om corona buiten te houden bij Anderlecht.

Speeches voor de hele groep, dat wisten we al. Persconferenties via zoom, daar kregen we al vaak mee te maken. En er werden nog vele andere maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan.

Contacten met fans

Zo was er volgens Het Nieuwsblad ook een richtlijn voor vrijgezelle spelers van Anderlecht. Een selfieverbod, maar meer dan dat.

De spelers mochten ook niet te veel profiteren van hun sterrenstatus bij de supporters. Lees: geen seks met 'groupies'. Maar ondanks alle genomen maatregelen waart het coronavirus dus toch rond in Anderlecht.