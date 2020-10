Als Anderlecht zondag wint van Antwerp schrijft het Belgische voetbalgeschiedenis!

RSC Anderlecht is de laatste seizoenen niet aan het meest succesvolle hoofdstuk uit de clubgeschiedenis bezig. Toch is paars-wit in absolute cijfers nog steeds dé grootste club van België. En zondag kan er nieuwe mijlpaal bijkomen.

RSC Anderlecht ontvangt zondag Antwerp FC. En een driepunter van paars-wit tegen de leider in het klassement zou meteen de duizendste (!) overwinning in de Belgische hoogste voetbalklasse zijn. Voor de volledigheid: Club Brugge volgt momenteel op een tweede plaats met 38 gewonnen wedstrijden minder. Op basis van titels staat paars-wit met 34 stuks nog steeds ruim aan de leiding.