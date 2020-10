Scheidsrechtersbaas prikt terug: "Misschien kunnen ze eens allemaal het reglement lezen"

Dit weekend viel er opnieuw heel wat kritiek op de VAR en de scheidsrechters te horen. Tot grote onvrede ook van de scheidsrechtersbazen.

De voorbije weken was er opnieuw heel wat kritiek omtrent enkele penaltygevalletjes, met Philippe Clement en Club Brugge in een hoofdrol. Maar ook op andere velden viel er al een en ander te mokken en mekkeren.

"Iedereen zou eerst het reglementenboekje eens moeten lezen", aldus scheidsrechtersbaas Stephanie Forde in De Tribune. "Als je een anonieme enquête zou doen bij spelers en stafleden en vraagt of ze ooit het reglement al hebben gelezen, dan denk ik dat je zou schrikken van de resultaten."

Basis

Elk jaar is er een overleg met de clubs: "Daar leggen we de aanpassingen uit, maar als je de basis nog niet kent wordt het heel moeilijk om de regels te begrijpen. Zoveel wijzigingen waren er niet de voorbije jaren."

Ook de kritiek op de jonge ref Vergoote van sterke man Gheysens van Antwerp wordt onder de mat gewuifd: "Hij is enorm professioneel aan het werk, dit past in zijn traject. Als we mensen beter willen maken, dan moeten we ze de kans geven om te debuteren in een grote derby of belangrijke wedstrijd. In tijden van corona is dat misschien zelfs het beste moment om te doen."