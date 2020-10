Vandenhaute spreekt als een open boek over ontslag Vercauteren en coach Kompany: "Het heeft me ontgoocheld dat ze de spanningen lang verborgen hebben gehouden"

Vincent Kompany is sinds midden augustus effectief coach van RSC Anderlecht. De voormalige Rode Duivel hing de voetbalschoenen aan de haak en nam plaats op de stoel van Frank Vercauteren. Wouter Vandenhaute schetst de beslissing.

“Van buitenaf dacht ik echt dat de combinatie tussen Vincent Kompany en Frank Vercauteren werkte”, vertelt Wouter Vandenhaute in Het Laatste Nieuws. “De eerste maanden was dat ook zo. Het competitieslot was goed en we maakten nog kans op play-off 1.”

De kentering kwam er volgens de voorzitter toen Kompany zich blesseerde in de voorbereiding. “Ik ging kijken naar de oefenwedstrijd in Lille. Vincent was actief aan het coachen, terwijl Frank op de bank zat. In mijn ogen klopte dat niet.”

Vincent Kompany heeft op dat moment niet lang getwijfeld - Wouter Vandenhaute

Vervolgens bleek dat Kompany in de kleedkamer was geweest met instructies voor en tijdens de eerste competitiewedstrijd op het veld van KV Mechelen. “De spanning was immens. Ze hebben dat lang verborgen gehouden. Dat heeft me ontgoocheld.”

“Ik ben vervolgens met Vincent gaan babbelen”, schetst Vandenhaute de beslissing van Kompany. “Ik heb hem gezegd dat hij een keuze moest maken. Zo is het dus allemaal gegaan. Vincent heeft op dat moment niet lang getwijfeld.”