🎥 KV Kortrijk geeft Ilombe Mboyo enkele moeilijke dilemma's: "Been of Vanhaezebrouck? Vanhaezebrouck. Zonder discussie."

KV Kortrijk heeft een spelletje gespeeld met Ilombe Mboyo. Ze gaven de aanvaller verschillende moeilijke, maar leuke dilemma's waar hij uit moest kiezen. Zo kreeg hij onder meer de keuze "Mario Been of Hein Vanhaezebrouck?"

Toch moest hij over het dilemma "Been/Vanhaezebrouck" niet lang nadenken. "Hein Vanhaezebrouck. Zonder discussie", vertelde de aanvaller op de sociale media van KV Kortrijk. Andere dilemma's waren dan weer iets moeilijker.

Zo moest hij lang nadenken over zijn keuze voor de spaghetti van Hervé Kagé of de croque monsieur van Anthony Vanden Borre. Daarnaast zette zijn Mboyo zijn joker in bij het dilemma "eerste periode KV Kortrijk of tweede periode KV Kortrijk". U kan het filmpje van KV Kortrijk hieronder terugvinden.