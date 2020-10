Klassementen in 1A: Onuachu topschutter en Mercier assistenkoning, Holzhauser volgt in beide klassementen op de tweede plaats

De Pro League heeft de verschillende klassementen bekendgemaakt in 1A en daar is het voorlopig spannender dan in 1B. Onuachu is de topschutter, maar Holzhauser en Heymans geven voorlopig niet af. In het assistenklassement staat Mercier aan de leiding, maar ook daar volgt Holzhauser.

Het is op verschillende fronten spannend in 1A. Paul Onuachu is met 8 doelpunten voorlopig de topschutter, maar ook Holzhauser en Heymans blijven in de running. Holzhauser heeft 7 doelpunten en Heymans volgt op de derde plaats met 6 doelpunten. Ook in het assistenklassement volgt Holzhauser op de tweede plaats. Hij heeft 6 assists en moet zo enkel Mercier voor zich laten. De middenvelder van OHL zit aan 8 assists. Hjulsager van KV Oostende zit aan 4 assists. Bij de doelmannen staan Hubert, Penneteau en Jakubech samen aan de leiding met 4 clean sheets.