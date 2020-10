Transfernieuws en Transfergeruchten 28/10: Tielemans - Alaba - Icardi Rivero Fonseca Nacimiento - Thiam - Peres Petroni

Doet Club Brugge deze winter een leuk zaakje? 'Heel veel geĆÆnteresseerde clubs voor verdediger'

Club Brugge wil zich in de Champions League opnieuw laten zien, deze keer tegen Lazio. Ondertussen zijn er natuurlijk nog een aantal deals die al op tafel liggen en waar veel mee mogelijk is. (Lees meer)

AC Milan wil gaan shoppen bij ... PSG

Opvallend geruchtje in The Sun: AC Milan zou denken aan Mauro Icardi van PSG. Ze zien in hem een ideale spitsbroeder met Zlatan Ibrahimovic.

'Een van de revelaties in Jupiler Pro League heeft extra versterking voorin beet'

In de Jupiler Pro League ligt de transfermarkt even stil, maar dat houdt ploegen er niet van weg om toch leuke transfers te doen. (Lees meer)

Alaba en Bayern? Huwelijk op springen

De onderhandelingen tussen Bayern München en David Alaba blijven maar aanslepen. Volgens BILD heeft ook ronde drie geen soelaas geboden.