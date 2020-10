Toby Alderweireld speelt voor het eerst in de stad waar hij is grootgebracht: "Ben blij dat het voetbal in Antwerpen opnieuw beter en sterker wordt"

Er staat vanavond een mooie affiche op het programma in de Europa League, want Tottenham moet op bezoek bij Antwerp. Bij de Spurs is het natuurlijk uitkijken naar Toby Alderweireld, want hij speelt in de stad waar hij is grootgebracht.

Ook bij Tottenham weten ze het en dus had de club een interview met onze landgenoot over zijn korte terugkeer naar Antwerpen. "Ik heb nog nooit een officiële wedstrijd in Antwerpen gespeeld, dus het is vreemd, maar ook wel speciaal", vertelde Alderweireld aan zijn club.

Antwerp en Beerschot doen het voorlopig uitstekend in de Belgische competitie en het is ook Alderweireld niet ontgaan. Hij is tevreden dat het zo goed gaat met het Antwerpse voetbal. "Ik geniet ervan dat het Antwerpse voetbal opnieuw sterker en beter wordt. Het is zoals vroeger en het is wat een stad zoals Antwerpen nodig heeft."