Rode Duivels gaan hun interlands niet op de Heizel afwerken maar bij club uit 1A

In november spelen de Rode Duivels drie keer thuis tijdens de interlandbreak en ze zullen dat niet in het voor hen vertrouwde Koning Boudewijnstadion doen.

Nog twee speeldagen in de vaderlandse competitie en dan is het weer verzamelen geblazen voor de Rode Duivels. Op 11 november speelt de Belgische nationale ploeg thuis een oefeninterland tegen Zwitserland. Op 15 en 18 november nemen de Duivels het in de Nations League op tegen achtereenvolgens Engeland en Denemarken.

België speelt drie keer thuis, maar doet dat niet op de vertrouwde grasmat van het Koning Boudewijnstadion. De drie interlands zullen aan Den Dreef worden gespeeld, het stadion van eersteklasser Oud-Heverlee Leuven, waar ook de Jonge Duivels en de Red Flames hun thuismatchen afwerken. Dat liet de KBVB vrijdag weten.