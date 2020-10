Dury onder vuur, maar kijkt ook naar zijn kern: "Hadden zeven profielen, maar die bleken allemaal onhaalbaar"

Stilaan begint de stoel van Francky Dury bij Zulte Waregem toch te wankelen. De wedstrijd tegen KV Kortrijk wordt zo nog wat belangrijker voor hem. Al werd hij ook niet gediend met de samenstelling van zijn kern.

Een Berahino of Larin, die het verschil konden maken, lopen er niet meer bij. Met eck, Govea, Srarfi, Van Hecke, Marcq, Sissako heeft hij veel werkers, maar geen uitblinkers. “Dat is juist. Er steekt er geen bovenuit, waardoor het elke week zoeken is", zegt hij in Krant van West-Vlaanderen.

De scoutingscel Caers-Verschelde en ceo Eddy Cordier zijn verantwoordelijk voor de aanwervingen, terwijl dat vroeger Dury zelf was. “Als je daar antwoorden op wil, moet je dat vragen aan de verantwoordelijken. Het is wat het is. Alleen dit: we wisten dat Salzburg Mensah zou terugnemen. En door Covid-19 konden we de optie op Larin niet lichten. We hadden vorige zomer 7 profielen voorop gesteld, maar die bleken om budgettaire redenen niet haalbaar.”