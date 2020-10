Waasland-Beveren stelt nieuwe CEO voor met verleden bij Bordeaux

De de overname van Waasland-Beveren door de Amerikaanse investeringsgroep Bolt Football Holdings is er nu ook een nieuwe CEO. Die werd vrijdag door de club voorgesteld.

"Waasland-Beveren is trots om Antoine Gobin voor te stellen als nieuwe CEO van de club", kondigde de club aan via de eigen website. "De Franse Amerikaan zal de club leiden samen met de huidige lokale bestuurders." Die lokale verankering was een van de aandachtspunten tijdens de overname en daar wordt dus toch rekening mee gehouden.

Gobin is niet nieuw in de voetbalwereld. Nu gaat hij op zijn 31e zijn derde uitdaging in een bestuursfunctie aan. In het verleden was hij aan de slag bij Ligue 1-club Bordeaux en daarvoor in de Amerikaanse MLS.

"Ik denk dat we bij Waasland-Beveren een grote toekomst tegemoet gaan. Ik ben verheugd om met het lokale bestuur in Beveren stabiliteit en verbeteringen aan te brengen bij de club", aldus Gobin.