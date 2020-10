Charleroi nieuwe leider in Jupiler Pro League na droge overwinning tegen Cercle Brugge

Beerschot heeft maar enkele uren kunnen profiteren van de leidersplaats in de Jupiler Pro League, want Charleroi is nu de nieuwe leider.

Charleroi ontving in eigen huis Cercle Brugge en dat leverde uiteindelijk een knappe en droge 3-0 overwinning op voor de troepen van Karim Belhocine. Daardoor hebben de Zebra's nu 22 punten, eentje meer dan Beerschot in de stand. Bovendien hebben de Carolo's ook nog een match tegoed. 3-0 Bij de koffie stond het nog 0-0, in de tweede helft maakten Gholizadeh en Berahino er snel 2-0 van. Nicholson zorgde in het slot nog voor de 3-0. Charleroi kwam nooit in de problemen tegen De Vereniging en speelde een zeer volwassen wedstrijd - niet voor het eerst dit seizoen.