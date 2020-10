Eerlijke analyse van Marc Brys: "In de eerste helft hadden we effectiever moeten zijn"

Dan toch geen voorlopige leidersplaats voor OHL. Net zoals Beerschot kon ook de ploeg van Marc Brys bij een overwinning aan de leiding komen, maar er werd verloren met 4-2. Brys vertelde na de wedstrijd dat er meer in zat.

Een wedstrijd op het veld van Beerschot is altijd een speciale terugkeer voor Brys. "Altijd fijn om naar hier te komen. Heb hier gespeeld en ben in deze regio ook geboren. De uitslag is jammer genoeg niet fijn", vertelde Brys na de wedstrijd.

Volgens de trainer van OHL zat er meer in. "We komen op het juiste moment voor, maar de tegendoelpunten slikken we te gemakkelijk en te ongelukkig. We kregen voor de rust nog enkele goede kansen, maar de bal ging er niet in. Daar hadden we effectiever moeten zijn."

Marc Brys vindt ook dat er meer minuten hadden mogen bijkomen. "De wedstrijd lag 7 minuten stil bij het moment met de VAR en er waren zes wissels, maar er komen slechts vier minuten bij. Het is uiteraard wel een snel excuus waar we ons niet achter mogen verschuilen. Echt iedereen moet top zijn, maar het was vandaag niet het geval. Jammer dat het net hier is", concludeerde Marc Brys zijn analyse.