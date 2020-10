Razend ambitieus OHL: "Kijk naar Club Brugge, Genk: dat zou hier ook moeten kunnen"

De twee stijgers uit 1B spelen dit weekend tegen elkaar voor een plaats in de top vier. Alle twee zijn ze even ambitieus. Zowel Beerschot als OHL worden geruggesteund door een kapitaalkrachtig concern. Peter Willems, CEO van OHL, verbergt dan ook niet wat ze op termijn willen bereiken.

Door de opmerkelijke situatie voor het seizoen heeft het project wat vertraging opgelopen. "Daarmee zeg ik niet dat we volgend jaar kampioen willen worden - al hoop ik dat dat binnen een aantal jaar wel het geval zal zijn", aldus Willems, die OHL zelfbedrijpend wil maken.

Financieel onafhankelijk van de Thaise eigenaars dus. “Onze inkomsten moeten drastisch omhoog. Op sponsorvlak zit nog een heel grote rek. Dat voelen we nu al, zelfs in coronatijden.”

OHL is razend ambitieus. "Kijk naar Club Brugge, Genk: dat zou hier ook moeten kunnen. ‘De sky is de limit’ is misschien overdreven. Maar ‘gewoon in 1A spelen’ is niet onze ambitie. We willen in die linkerkolom staan. En af en toe eens uithalen in positieve zin. Af en toe play-off 1 halen, bijvoorbeeld. Dat is zeker de bedoeling.”